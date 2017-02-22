 

В Сирии уничтожен старший командир ИГИЛ

 

Тело одного из старших командиров террористической группировки "Исламское государство" Абу Фарика аль-Америки обнаружено в провинции Хасака на северо-востоке Сирии. Как сообщило в среду иранское агентство Fars со ссылкой на местные источники, боевик имел американское гражданство, передает ТАСС.

По информации агентства, террористы ИГИЛ обнаружили тело командира на базаре в населенном пункте Маркада на юге провинции. По словам источников, недавно неизвестные убили в этом районе несколько высокопоставленных членов группировки.

Также отмечается, что террористы могли сами расправиться с сообщниками. Не исключено, что это стало местью за бегство с поля боя.

По данным Fars, в воскресенье террористы ИГИЛ учинили расправу над одним из своих старших командиров Абу Мухаммедом. Тот пытался скрыться из Маркады с суммой в $150 тыс.

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