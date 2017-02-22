Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил султана Брунея Хаджи Хассанала Болкиаха с национальным праздником страны, сообщает официальный сайт главы государства.

"Рад сердечно поздравить Вас и в Вашем лице весь народ Брунея с национальным праздником.

Надеюсь, что дружественные отношения между нашими странами, сотрудничество в двустороннем и многостороннем порядке и впредь будут служить интересам наших народов.

В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья и счастья, Вашему дружественному народу – постоянной стабильности и благополучия", - говорится в поздравлении президента.