 

Ильхам Алиев поздравил султана Брунея

 

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил султана Брунея Хаджи Хассанала Болкиаха с национальным праздником страны, сообщает официальный сайт главы государства.

"Рад сердечно поздравить Вас и в Вашем лице весь народ Брунея с национальным праздником.

Надеюсь, что дружественные отношения между нашими странами, сотрудничество в двустороннем и многостороннем порядке и впредь будут служить интересам наших народов.

В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья и счастья, Вашему дружественному народу – постоянной стабильности и благополучия", - говорится в поздравлении президента.

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