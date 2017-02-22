Генпрокуратура объявила в международный розыск членов Европарламента

Генеральная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело в отношении иностранцев, совершивших незаконный визит на оккупированные Арменией территории Азербайджана, а также направила соответствующий запрос в Интерпол для объявления их в международный розыск, сообщили сегодня в пресс-службе Генпрокуратуры.

Согласно сообщению, Генеральная прокуратура Азербайджана по различным статьям УК АР возбудила уголовное дело в связи с проводимыми сотрудником института молекулярной биологии национальной академии наук Армении Левоном Епископяном, исследователем Национального научного музея естествознания Испании Йоландом Фернандесом Халво, директором "Азохского проекта" британского музея Бланфорд Таней Кинг и научным работником Лондонского музея естествознания Питером Эндрю с 2002 года археологическими раскопками в Азыхской пещере, расположенной на оккупированных территориях Азербайджана.

В сообщении также отмечается, что Национальный музей естествознания и Министерство науки и технологии Испании, университет Голуэй Великобритании и лондонский филиал Armenian General Benevolent Union подозреваются в оказании финансовой и других видов помощи раскопкам.

В настоящее время изучается соответствие указанной деятельности законодательству Азербайджана и нормам международного гуманитарного права, сообщили в Генпрокуратуре.

Кроме того, возбуждено уголовное дело и направлен запрос в Интерпол в отношении членов Европарламента - Франка Энлеля (Люксембург), Елены Теохарис (Кипр) и Яромира Штетины (Чехия), которые участвовали в качестве "наблюдателей" на т.н. "референдуме" на оккупированных территориях Азербайджана.