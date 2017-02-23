 

Горбачев выставил на продажу свою виллу в Баварии

 

Экс-президент СССР Михаил Горбачев выставил на продажу свою виллу в Баварских Альпах, стоимость которой оценивается в несколько миллионов евро, пишет газета Süddeutsche Zeitung.

Вилла Hubertus-Schlössl, которую семья экс-президента прибрела около десяти лет назад, находится в живописном месте на берегу озера Тегернзее и принадлежит к коммуне Роттах-Эгерн. Трехэтажная вилла площадью около 600 квадратных метров была построена в начале XX века, площадь прилегающего участка — примерно 2,5 тысячи квадратных метров. Как сообщает газета, усадьбой могут заинтересоваться "лишь в высшей степени платежеспособные клиенты".

Как сообщил мэр коммуны Кристиан Кёк, когда Горбачев бывал в своей вилле, он вел очень уединенный образ жизни. В последнее время 86-летний владелец редко наведывался в свое поместье на озере из-за проблем со здоровьем. Когда он приезжал, местные жители иногда могли встретить его во время прогулки или в одном из местных ресторанов.

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Горбачев выставил на продажу свою виллу в Баварии
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