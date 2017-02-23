 

ООН пытается предотвратить катастрофу в четырех странах

 

ООН срочно требуются по меньшей мере $4,4 млрд для того, чтобы предотвратить гуманитарную катастрофу в Йемене, Нигерии, Сомали и Южном Судане. Как заявил журналистам генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, эти средства должны поступить до конца марта, передает ТАСС.

"Гуманитарные операции в этих четырех странах в течение этого года потребуют более $5,6 млрд. Нам нужно по меньшей мере 4,4 млрд до конца марта, чтобы предотвратить катастрофу. Несмотря на щедрые взносы, до сих пор поступили всего 90 млн, то есть только 2 цента из каждого доллара, который нам необходим", - сказал он.

По данным ООН, более 20 млн жителей Йемена, Сомали и Южного Судана и северо-восточной части Нигерии испытывают острую нехватку продовольствия. Как сообщил Гутерриш, массовым голодом уже охвачены части Южного Судана.

"Если мы не предпримем немедленных действий, то лишь вопрос времени, когда голод распространится на другие районы и страны. Мы столкнулись с трагедией и нельзя допустить, чтобы она превратилась в катастрофу", - подчеркнул генеральный секретарь всемирной организации.

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