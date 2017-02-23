 

У России появился киберспецназ заявление министра

 

В Вооруженных силах России созданы войска информационных операций, сообщил министр обороны страны Сергей Шойгу, передает Русская служба ВВС.

"За это время созданы войска информационных операций, что гораздо эффективнее и сильнее всего того, что раньше мы создавали в направлении, которое называлось контрпропагандой", - рассказал министр, выступая в Госдуме.

Со слов главы комитета Госдумы по обороне Владимира Шаманова, войска информационных операций созданы прежде всего "для защиты интересов национальной обороны и противоборства в информационной сфере".

Российские власти ранее опровергали сообщения о том, что в стране существуют кибервойска.

В январе газета "Коммерсант" со ссылкой на исследование международной компании Zecurion Analytics писала, что Россия входит в пятерку стран по численности и финансированию кибервойск, которые занимаются шпионажем, кибератаками и информационными войнами. По данным компании, численность российских кибервойск составляет примерно 1000 человек, а их финансирование может ежегодно составлять около 300 млн долларов.

После этой публикации глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров заявил агентству Интерфакс, что кибервойск в структуре Вооруженных сил России нет. При этом он отметил, что во всех странах, которые претендуют на роль сверхдержав, "конечно же ведутся эти разработки, потому что необходимо иметь в своём арсенале, в том числе, и такие средства борьбы с противником".

Начальник Генштаба Вооруженных сил РФ (2004-2008 годы) генерал армии Юрий Балуевский, комментируя заявление Сергея Шойгу, сказал, что победа в информационном противоборстве зачастую имеет большее значение, чем в классической войне.

"Победа над противником в этой войне может быть намного важнее, чем победа в классическом военном противостоянии, так как она бескровна, а эффект поразительный, обескровливающий и парализующий все органы власти государства-противника", - сказал Балуевский агентству РИА Новости.

В начале 2000-х годов при академии Генштаба ВС РФ были созданы курсы по подготовке офицеров для информационного противоборства.

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