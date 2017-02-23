Азербайджанские позиции обстреляли из минометов и пулеметов

Вооруженные силы Армении нарушили за минувшие сутки режим прекращения огня на линии соприкосновения азербайджанских и армянских вооруженных сил 51 раз, сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.

«Формирования вооруженных сил Армении, используя 60- и 82-миллиметровые минометы и крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта в целом 51 раз», - говорится в сообщении Минобороны.

Оборонное ведомство отмечает, что обстрел велся как с территории самой Армении, так и с оккупированных земель Азербайджана.