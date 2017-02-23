Итальянский министр: «Препятствия для строительства TAP устранены»

Италия заинтересована в расширении сотрудничества с Азербайджаном в сфере ТЭК, заявил итальянский министр экономического развития Карло Календа.
«Нашей основной целью является расширение сотрудничества с Азербайджаном в нефтегазовой сфере», — сказал К.Календа в четверг в Баку на азербайджано-итальянском бизнес-форуме.
По его словам, Трансадриатический газопровод (TAP), который соединит Грецию, Албанию и юг Италии, представляет большое значение для Рима.
«Я встречусь с другими министрами и президентом Азербайджана, где будут обсуждены энергетические проекты, в том числе сотрудничество в проекте ТАР», — отметил он.
К.Календа добавил, что уже решен вопрос с пересадкой оливковых деревьев на маршруте TAP.
«В понедельник начинается их пересадка», — сказал министр.