Конголезские мятежники требуют миллион за грузинского полковника

В Демократической Республике Конго мятежники удерживают в плену полковника грузинских вооруженных сил в отставке и требуют за него миллион долларов. Об этом сообщает «Рустави 2».

По данным телеканала, 27 января повстанцы сбили два вертолета, один из которых пилотировал Сосо Осураули, и захватили его в заложники.

В МИД Грузии заявили, что пока не располагают какой-либо информацией по этому инциденту.

Ранее сообщалось, что два российских пилота в конце января погибли от рук мятежников. Два вертолета Ми-24 разбились во время патрульного облета в провинции Северное Киву из-за сложных погодных условий. На месте катастрофы были обнаружены тела трех человек — одного конголезского военного и двух пилотов — граждан России.