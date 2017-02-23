 

Пони разделил интернет на два лагеря видео

 

Видео с обедающим в детском стульчике пони спровоцировало ожесточенные споры среди пользователей сети. Об этом сообщает издание Mirror.

На ролике видно, как мини-лошадь спокойно сидит в детском кресле и ест морковь из одноразовой тарелки.

Пользователи сети разделились на два лагеря, комментируя происходящее на видео. Часть зрителей назвала съемку восхитительной. Но некоторые с ними категорически не согласились, они обвинили автора ролика в жестоком обращении с животным, заявив, что такая посадка может серьезно повредить позвоночник.

"Это разбивает мое сердце. Люди, которые считают это забавным, будьте немного умнее! Это жестоко", — возмущаются комментаторы.

Однако некоторые пользователи утверждают, что прямая посадка во время еды может хорошо отразиться на здоровье лошади, так как это может облегчить ряд симптомов заболеваний, связанных с нарушением работы пищевода животного.

 

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