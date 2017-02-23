Сегодня в Баку проходит III заседание Консультативного совета Южного газового коридора. Как сообщает АзерТАдж, на заседании с вступительной речью выступил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

В заседании принимают участие заместитель помощника госсекретаря США по энергетической дипломатии Робин Данниган, спецпредставитель премьер-министра Великобритании по торговле с Азербайджаном баронесса Эмма Николсон, вице-президент Еврокомиссии по Энергетическому союзу Марош Шефчович.

В состав делегации ЕС также вошли представители Еврокомиссии Бернард Бирверт, Андреас Розмер, Курт Глайзер и глава представительства ЕС в Азербайджане Малена Мард.

Страны-участницы проекта на заседании представляют заместитель премьер-министра, министр энергетики Грузии Каха Каладзе, министр энергетики и природных ресурсов Турции Берат Албайрак, министр окружающей среды и энергетики Греции Георгиос Статакис, заместитель министра энергетики и промышленности Албании Илир Бежтжа, министр энергетики Болгарии Николай Павлов, представители болгарских компаний Bulgarian Energy Holding, Bulgargaz, İGB, министр экономического развития Италии Карло Календа, министр экономики Черногории Драгица Секулич, министр охраны окружающей среды и энергетики Хорватии Славен Добрович, министр внешней торговли Боснии и Герцеговины Мирко Сарович.

Кроме того, Сербия, Румыния, Венгрия, Чехия, Польша и Украина представлены послами этих стран в Баку.

В заседании Консультативного совета по ЮГК также принимают участие представители международных финансовых организаций: Всемирного банка, Европейского инвестиционного банка, Европейского банка реконструкции и развития, германского банка KfW, Международной финансовой корпорации, Азиатского банка развития.