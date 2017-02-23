Президент Грузии едет в Баку

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили 16-17 марта будет находиться с визитом в Азербайджане с целью участия в V Глобальном Бакинском форуме.

Как сообщает пресс-служба Государственного комитета по работе с диаспорой, в рамках форума ожидается выступление Георгия Маргвелашвили на заседании «Будущее внешних связей». На данном заседании также планируются выступления президентов Латвии, Македонии, Албании, Черногории и других стран.

В форуме, который будет проведен при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой и организации Международного центра Низами Гянджеви, планируется участие президентов ряда стран, бывших глав государств и правительств, известных политиков, общественных деятелей.

На форуме, посвященном теме «Будущее внешних связей: сила и интересы», будут обсуждены будущее трансатлантических отношений, борьба с терроризмом, роль Китая в международных отношениях, будущее Европы, угрозы популизма и экстремизма для международной безопасности.