 

Маленький мальчик запрыгнул на быка из-за спора с отцом видео

 

Отец пообещал маленькому сыну 20 долларов, если тот запрыгнет на спину молодому быку, что мальчик и сделал, пишет Daily Mirror. В опубликованном на YouTube ролике, снятом отцом семейства, видно, как ребенок крадется к быку, а затем залезает на него. Автор видео объясняет, что пообещал сыну денежную награду.

В ролике слышен голос девочки, предположительно сестры ребенка, которая отмечает, что "это небезопасно". Мама с ней соглашается, но остановить мальчика они не пытаются.

В тот момент, когда ребенок запрыгивает на спину быку, зверь вскакивает. Только после этого родители бросаются на помощь, прервав съемку.

Отец семейства отметил в Facebook, что ребенок в порядке и получил свои 20 долларов. "И, просто чтобы вы знали, я на самом деле не думал, что он сможет подкрасться к быку, а если и сможет, то точно не запрыгнет ему на спину", — добавил он.

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Маленький мальчик запрыгнул на быка из-за спора с отцом видео
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