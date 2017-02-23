 

Военные довели Саудовскую Аравию до экономического кризиса

 

Власти Саудовской Аравии решили продать государственный пакет акций крупнейшей на Ближнем Востоке нефтяной корпорации Saudi Aramco. Такое решение принято в связи с дефицитом бюджета в 100 миллиардов долларов. Об этом сообщает телеканал Russia Today.

Экономический кризис, с которым столкнулась Саудовская Аравия, эксперты называют крупнейшим в стране с 2010 года. Нынешний дефицит бюджета составляет 22% ВВП королевства. Продажа 49% акций Saudi Aramco – лишь одна из мер по борьбе с кризисом. На приватизации компании власти Саудовской Аравии смогут заработать приблизительно 2 триллиона долларов.

Также в ближайшие три года государственный аппарат будет сокращен на 13-18%, зарплата чиновников сократится на 25-30%. Экономические меры правительства позволят сэкономить до 30 миллиардов долларов.

В статье отмечается, что единственная статья бюджета, которая не будет урезана, - это военные расходы. В 2017 году власти королевства повысят траты на оборону на 8-10 миллиардов долларов по сравнению с предыдущим годом. Общий военный бюджет страны на текущий год составит 93-95 миллиардов долларов. Большая часть этих денег пойдет на расширение морского флота (порядка 56%). Также около 8% планируется потратить на зарплаты американских тренеров для пехотинцев.

Эксперты предполагают, что власти страны стараются сохранить военную мощь, чтобы не утратить геополитический вес королевства в регионе, а также для подавления возможных массовых выступлений в связи с непопулярными экономическими мерами. По данным Saudi Press Agency, за 2017 год в Саудовской Аравии были казнены 47 человек по подозрению в неверности. Еще от 80 до 130 граждан обвиняют в критических высказываниях о политическом режиме в королевстве. 

2559 просмотров


Старости
Закиру Гасанову доложили о перегруппировке армянских войск
Закиру Гасанову доложили о перегруппировке армянских войск фото
Наша погода
Сегодня 8° / 3°
24 Фев 12° / 5°
25 Фев 13° / 6°
26 Фев 14° / 3°

Наши деньги
1 USD   =   1.7447 AZN
1 EUR   =   1.8426 AZN
1 RUB   =   0.0301 AZN


Новостная лента

О процедуре назначения Васифа Талыбова вице-президентом Азербайджана
Межбанк стал уполномоченным банком Ипотечного фонда
Иракская армия штурмует аэропорт Мосула
Уволенные генералы возвращаются в МВД
В Карабахе убит армянский контрактник
Военные довели Саудовскую Аравию до экономического кризиса
Курц: «Австрия поддержит урегулирование карабахского конфликта»
Маленький мальчик запрыгнул на быка из-за спора с отцом видео
Зять Эрдогана на переговорах с Ильхамом Алиевым
Президент Грузии едет в Баку
Закиру Гасанову доложили о перегруппировке армянских войск фото
Мировые цены на нефть растут
Большие газовые переговоры в Баку фото
Пони разделил интернет на два лагеря видео
В Масаллы повесился 60-летний мужчина
Конголезские мятежники требуют миллион за грузинского полковника
Итальянский министр: «Препятствия для строительства TAP устранены»
Азербайджанские позиции обстреляли из минометов и пулеметов
Маккейн тайно посетил Сирию
Будапешт отказался от Олимпиады
У России появился киберспецназ заявление министра
ООН пытается предотвратить катастрофу в четырех странах
Горбачев выставил на продажу свою виллу в Баварии
НАСА нашла обитаемые планеты Видео
Генпрокуратура объявила в международный розыск членов Европарламента