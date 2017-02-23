Уволенные генералы возвращаются в МВД

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Автор: Отдел информации 

Уволенный на прошлой неделе в связи с достижением пенсионного возраста начальник Главного управления следствия и дознания МВД генерал-майор Сарвар Мехралиев получил новую должность.

Как стало известно haqqin.az, Сарвар Мехралиев назначен на должность советника министра внутренних дел Рамиля Усубова.

Помимо этого, в МВД вернулся еще один уволенный генерал. Им стал отправленный в конце прошлого месяца на пенсию заместитель начальника Главного управления полиции города Баку генерал-майор Гасан Ширинов.

Примечательно, что пост заместителя начальника Главного управления полиции города Баку был полностью упразднен и вместо него введена должность помощника начальника Главного управления полиции города Баку, которую и занял Гасан Ширинов.

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