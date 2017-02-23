Иракская армия штурмует аэропорт Мосула

Силы безопасности Ирака при поддержке США начали атаку на главный аэропорт Мосула, расположенный в контролируемой «Исламским государством» западной части города, передает Reuters.

«Силы быстрого реагирования, федеральная полиция и антитеррористические подразделения атаковали аэропорт Мосула и военный лагерь Аль-Газляни», — передает агентство сообщение государственного телевидения.

19 февраля премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади объявил о начале операции по освобождению западной части Мосула, контролируемой ИГ. По его словам, первоочередная задача — спасение из рук террористов мирных жителей.