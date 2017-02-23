Межбанк стал уполномоченным банком Ипотечного фонда

Международный банк Азербайджана (МБА) включен в список уполномоченных банков-агентов Азербайджанского ипотечного фонда.

Ипотечные кредиты выдаются в манатах гражданам Азербайджана на приобретение жилищных площадей, прошедших государственную регистрацию с правом на собственность. Максимальный размер кредита составляет 100 тысяч манатов. Обычные ипотечные кредиты выдаются по годовой ставке 8% сроком до 25 лет, льготные ипотечные кредиты - по годовой ставке 4% сроком до 30 лет.

Более подробную информацию можно получить, пройдя по ссылке: https://www.ibar.az/fiziki-sexslere/ipoteka-kreditleri-aif/

Для получения ипотечного кредита клиентам банка необходимо пройти регистрацию на Электронном ипотечном портале https://e-ipoteka.az/ и записаться в очередь в выбранный ими банк-агент.

Информацию о продуктах и услугах МБА можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az, во всех филиалах и отделениях банка, а также позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937.