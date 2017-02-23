О процедуре назначения Васифа Талыбова вице-президентом Азербайджана

Как сообщал ранее haqqin.az, сегодня, 23 февраля, созвана чрезвычайная сессия Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики.

В повестку сессии включен вопрос внесения изменений в Конституцию Нахчыванской Автономной Республики. Согласно имеющейся информации, основное изменение в Конституцию автономной республики связано с тем, что должность председателя Верховного Меджлиса Нахчывана Васифа Талыбова будет приравнена к должности вице-президента Азербайджана.

Согласно процедуре внесения изменений и дополнений в Конституцию Нахчывана, предложение о внесении изменений ставится на голосование в Верховном Совете НАР, где должно набрать 35 голосов делегатов. После того как предложение будет поддержано необходимым количеством голосов, оно направляется на рассмотрение в Милли Меджлис Азербайджана.

Затем предложение о внесении изменений в Конституцию НАР выносится на второе голосование в Верховном Совете автономной республики, которое должно состояться не ранее чем через три месяца после первого голосования.

После первого и второго голосований эти предложения отправляются на подпись к председателю Верховного Совета НАР.

После данный пакет предложений по законодательной инициативе президента Азербайджана, Верховного суда Азербайджана, прокуратуры Азербайджана и председателя Верховного Совета НАР направляется на утверждение в Милли Меджлис Азербайджанской Республики.

И лишь после утверждения данных изменений в Милли Меджлисе распоряжение о назначении председателя Верховного Совета Нахчывана вице-президентом Азербайджана должно быть подписано президентом Азербайджана.