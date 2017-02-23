 

Пьяный мужчина протаранил ворота Минобороны Армении

 

В Ереване пьяный мужчина на машине протаранил ворота административного комплекса Министерства обороны Армении.

Как сообщили Новости-Армения в пресс-службе Следственного комитета, в ночь на 23 февраля, около 00:20, житель Еревана А.Епремян, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на своей машине «Опель Астра» протаранил ворота ограды административной территории Министерства обороны.

Дежурный прапорщик открыл стрельбу из табельного оружия, произведя восемь выстрелов в сторону машины. А.Епремян не пострадал.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 258 (хулиганство, сопряженное с уничтожением чужого имущества) и ч. 1 статьи 327.6 (незаконное проникновение на военную территорию).

А.Епремян задержан.

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