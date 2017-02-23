Михаилу Саакашвили шьют дело

Украинский правозащитник Олег Курчин подал заявление в Генпрокуратуру против бывшего губернатора Одесской области, экс-президента Грузии Михаила Саакашвили за посягательство на суверенитет Украины, сообщает издание Сегодня.ua.

«Он считает, что в своем публичном выступлении Саакашвили оскорбительно отозвался об Одесской области, которой руководил в течение полутора лет», — говорится в сообщении.

В качестве примера приводится высказывание Саакашвили: «Конечно, они все мешали, я знал, что все будут мешать… поскольку это сепаратистский регион, там у власти все сепаратисты».