 

Ильхам Алиев: «Ничего не помешает реализации Южного газового коридора»

 

«Трансанатолийский трубопровод, фундамент которого мы заложили вместе с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, стал поворотным моментом проекта «Южный газовый коридор», — сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев на III заседании Консультативного совета Южного газового коридора в Баку, сообщает официальный сайт главы государства.

Президент отметил, что на сегодняшний день завершено 65% работ в рамках проекта TANAP, являющегося составной частью Южного газового коридора, 80% работ — по проекту Южно-Кавказского трубопровода, 35% работ — по Трансадриатическому газопроводу.

Глава государства добавил, что разработано 90% месторождения «Шахдениз».

Ильхам Алиев отметил, что в ходе реализации TANAP осуществлены работы по оптимизации и расходы по проекту были сокращены.

«Ничего не может помешать реализации Южного газового коридора. Нельзя допускать задержек в реализации проекта. Некоторые могут оправдываться экологическими проблемами, но в рамках проекта экологические нормы соблюдаются полностью. Я уверен в положительном результате. Еще раз отмечу, что проект будет реализован своевременно», — подчеркнул президент.

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