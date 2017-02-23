В Баку будет пасмурно и ветрено

24 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, в основном без осадков. Местами возможен туман, умеренный юго-западный ветер днем сменится на порывистый северо-западный.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 2-5°, днем 8-13° тепла, в некоторых частях полуострова до 15° тепла, в Баку ночью 2-4°, днем 11-13° тепла.

Атмосферное давление повысится с 761 мм до 767 мм ртутного столба, относительная влажность ночью — 85-95%, днем — 60-70%.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Ночью и утром в некоторых районах туман. Будет дуть порывистый западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 0-5° тепла, днем 13-18° тепла, в горах ночью 0-5° мороза, днем 5-10° тепла.