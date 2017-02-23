 

Глава азербайджанской диаспоры арестован в Подмосковье видео

 

В январе против главы Азербайджанской диаспоры Подмосковья Галиба Агаева было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". На днях мужчина был задержан и помещен под домашний арест, сообщает Life.ru.

Сайту стало известно, что председатель Региональной национально-культурной автономии азербайджанцев Подмосковья Галиб Агаев в 2015 году предположительно совершил хищение бюджетных денежных средств на сумму более 600 тысяч рублей.

Сообщается, что эти средства Агаев получил в рамках гранта "Россия глазами турецких и азербайджанских школьников", который был выделен фонду "Русский мир" Министерством образования России. На выделенные 600 тысяч рублей Агаев должен был организовать приезд азербайджанских и турецких школьников в Россию и провести для детей экскурсию по Золотому кольцу.

Предположительно, мужчина распорядился крупной суммой по своему усмотрению.

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