 

Иордания везет на Исламиаду в Баку самую большую делегацию

Автор: Отдел спорта 

В Исламиаде-2017 в Баку сборная Иордании примет участие в соревнованиях по 11 видам спорта.

В столицу Азербайджана приедут около 70 иорданских спортсменов, которые будут бороться за медали в состязаниях по таэквондо, теннису, дзюдо, стрельбе, плаванию, каратэ, борьбе, боксу, ушу, баскетболу 3х3 и паралимпийским видам спорта. 
Это будет самая большая делегация за всю историю выступления Иордании на Исламских играх. На трех предыдущих Исламиадах иорданцы завоевали девять медалей – три золота, одно серебро и пять бронз.

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