Зачем Ильхам Алиев едет в Катар?

26-27 февраля состоится официальный визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Катар.

Посол Азербайджана в этой ближневосточной стране Тофик Абдуллаев отмечает важность предстоящего визита с точки зрения укрепления стратегического партнерства между двумя странами в различных областях, сообщает haqqin.az со ссылкой на крупнейшую катарскую газету «Аль-Шарг».

«Это будет второй визит президента Ильхама Алиева в Катар, — говорит Тофик Абдуллаев. — Первый состоялся в 2004 году. На повестке дня поддержка стремления двух стран довести уровень экономического сотрудничества до уровня политического партнерства, а также обсуждение большого потенциала для сотрудничества в области энергетики, туризма, сельского хозяйства, технологий и транспорта».

Посол подчеркнул, что в Азербайджане гордятся отношениями с Катаром, который был в числе первых стран, признавших суверенитет современного Азербайджана.

«До сих пор между нашими государствами подписано 25 соглашений, 8 из которых — в прошлом году, — продолжает глава дипмиссии. — Ожидается, что еще ряд соглашений будет подписан во время предстоящего визита Ильхама Алиева».

Абдуллаев напомнил, что дипломатические отношения между Азербайджаном и Катаром начались в сентябре 1994 года. Резиденция посла-нерезидента Азербайджана находилась тогда в Саудовской Аравии. Посольство Азербайджана в Дохе было открыто в 2007 году. В том же году в Баку открылось посольство Катара.

«Я хотел бы отметить важность позиции Государства Катар и неограниченной поддержки Азербайджану в вопросе справедливого и полного урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе, в результате которого Армения оккупировала 20 процентов территории Азербайджана», — говорит посол.

Говоря о визите эмира Катара шейха Тамима бин Хамада Аль-Тани в Баку в 2016 году, Тофик Абдуллаев подчеркнул, что прошлогодний приезд укрепил братские связи между двумя странами и положил начало новому этапу в двусторонних отношениях.

«Особенно это касается торгово-экономического сотрудничества, — считает Абдуллаев. — Визит эмира Катара также подготовил почву для развития в вопросах инвестиций, промышленности, энергетики, образования, окружающей среды, сельского хозяйства, продуктов питания, культуры, молодежи, спорта, туризма, гражданской авиации, транспорта и таможни».

Посол уверен, что у катарского бизнеса есть отличные возможности для инвестиций в Азербайджан, в частности, в ненефтяной сектор.

«Инвесторы из Катара могут воспользоваться благоприятной бизнес-средой, созданной в Азербайджане. К примеру, можно вкладывать средства в промышленную зону, построенную в Сумгаите».

Большую роль в развитии отношений между двумя странами, по мнению Тофика Абдуллаева, сыграло открытие прямых авиарейсов между Катаром и Азербайджаном.

«В настоящее время совершается 11 рейсов в неделю между Баку и Дохой. Мы с нетерпением ждем увеличения количества полетов, а также организации грузовых перевозок. Спрос на рейсы Qatar Airways в Азербайджан увеличился из-за большого количества туристов, приезжающих в нашу страну. С другой стороны, граждане Азербайджана тоже предпочитают пользоваться услугами этой авиакомпании из-за высокого качества обслуживания.

С января этого года граждане Катара могут получить визу в Азербайджан в течение трех дней через интернет. Обладатели же дипломатических паспортов с 2012 года могут приезжать в нашу страну без визы.

В 2016 году количество туристов, приехавших в Азербайджан из Катара, выросло в 5,5 раза. Азербайджан — разносторонняя страна с точки зрения туризма. Здесь хорошие климатические условия, красивая природа, много исторических и культурных памятников».