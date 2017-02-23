Малайзия хочет закрыть посольство Северной Кореи

Малайзия не исключает возможности закрытия диппредставительства КНДР на фоне скандала, связанного с гибелью Ким Чен Нама — брата лидера КНДР Ким Чен Ына, сообщает Рейтер со ссылкой на высокопоставленного чиновника.

По словам источника агентства, комментарии посла КНДР вызвали негативную реакцию Малайзии, которая в качестве ответных мер рассматривает возможность закрытия посольства Северной Кореи.

Ранее посол КНДР в Малайзии Кан Чхоль был вызван в МИД Малайзии в связи с позицией Северной Кореи, которая требовала выдачи тела скончавшегося Ким Чен Нама, брата нынешнего северокорейского руководителя Ким Чен Ына.

Посол назвал инцидент с Ким Чен Намом выгодным только для Южной Кореи. По его словам, гибель брата северокорейского лидера должна быть расследована совместно между КНДР и Малайзией. Из-за того, что Малайзия отказалась от требований КНДР, посол Кан Чхоль сказал, что не доверяет расследованию местной полиции, считая его политизированным.

По данным чиновника, другие варианты ответа со стороны Малайзии включают объявление северокорейского посла персоной non grata или прекращение безвизового режима с Северной Кореей. Он также подчеркнул, что в случае продолжения критики Малайзия может выслать всех северокорейских дипломатов.

Как сообщается, МИД Малайзии пока никак не прокомментировал данную информацию.