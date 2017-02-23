Лариджани призвал страны региона к единству

Спикер иранского Меджлиса (парламента) Али Лариджани заявил, что все должны проявлять бдительность, имея дело с недоброжелателями, когда в регионе происходят изменения, и призвал страны Персидского залива укреплять единство, сообщает IRNA.

Лариджани сделал эти замечания в ходе встречи в Тегеране с председателем пакистанской Национальной ассамблеи Сардаром Аваисом Ахмад Ханом Легари в кулуарах шестой конференции по поддержке палестинской интифады (восстание).

«Страны региона Персидского залива должны укреплять единство и проявлять бдительность, чтобы сорвать заговоры недоброжелателей, которые сеют среди них семена раздора», — сказал он.