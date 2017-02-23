 

Теракты в Пакистане: есть убитые и раненые

 

В пакистанском Лахоре по меньшей мере шесть человек погибли в результате взрыва в районе, где раcполагаются дорогие магазины и рестораны, передает Русская служба ВВС.

Еще около 30 человек получили ранения. По данным полиции, сработало взрывное устройство.

Инцидент произошел в респектабельном районе города, где в основном живут состоятельные пакистанцы.

Рейтер сообщает, что вскоре после первого в городе произошел второй мощный взрыв, о числе пострадавших пока не сообщается.

За день до этого власти Пакиcтана объявили о начале антитеррористической операции, последовавшей за новой волной нападений на мирных жителей и сотрудников правоохранительных органов.

На прошлой неделе при взрыве в городе Лахор погибли 13 человек, ранения получили более 100 человек.

16 февраля взрыв прогремел в мавзолее города Сехван-Шариф в провинции Синд, жертвами нападения стали более 70 человек. После нападения на суфийскую святыню, ответственность за которое взяла на себя группировка "Исламское государство", в Пакистане были введены усиленные меры безопасности.

251 просмотров


Старости
Закиру Гасанову доложили о перегруппировке армянских войск
Закиру Гасанову доложили о перегруппировке армянских войск фото
Наша погода
Сегодня 9° / 3°
24 Фев 11° / 5°
25 Фев 13° / 6°
26 Фев 14° / 3°

Наши деньги
1 USD   =   1.7447 AZN
1 EUR   =   1.8426 AZN
1 RUB   =   0.0301 AZN


Новостная лента

Мусульмане за свой счет отреставрировали еврейское кладбище
В Баку ограничат движение транспорта
Сирийские беженцы продают свои органы в Турции
Теракты в Пакистане: есть убитые и раненые
Лариджани призвал страны региона к единству
Малайзия хочет закрыть посольство Северной Кореи
Зачем Ильхам Алиев едет в Катар?
В Москве столкнулись 30 машин Видео
Снежный обвал в Лерике: пятеро погибших
Иордания везет на Исламиаду в Баку самую большую делегацию
Глава азербайджанской диаспоры арестован в Подмосковье видео
В Баку будет пасмурно и ветрено
Ильхам Алиев: «Ничего не помешает реализации Южного газового коридора»
Автомобиль насмерть сбил азербайджанскую поэтессу фото; видео
Курс доллара приблизился к 1,75 маната
Михаилу Саакашвили шьют дело
Пьяный мужчина протаранил ворота Минобороны Армении
О процедуре назначения Васифа Талыбова вице-президентом Азербайджана
Межбанк стал уполномоченным банком Ипотечного фонда
Иракская армия штурмует аэропорт Мосула
Уволенные генералы возвращаются в МВД
В Карабахе убит армянский контрактник
Военные довели Саудовскую Аравию до экономического кризиса
Курц: «Австрия поддержит урегулирование карабахского конфликта»
Маленький мальчик запрыгнул на быка из-за спора с отцом видео