Теракты в Пакистане: есть убитые и раненые

В пакистанском Лахоре по меньшей мере шесть человек погибли в результате взрыва в районе, где раcполагаются дорогие магазины и рестораны, передает Русская служба ВВС.

Еще около 30 человек получили ранения. По данным полиции, сработало взрывное устройство.

Инцидент произошел в респектабельном районе города, где в основном живут состоятельные пакистанцы.

Рейтер сообщает, что вскоре после первого в городе произошел второй мощный взрыв, о числе пострадавших пока не сообщается.

За день до этого власти Пакиcтана объявили о начале антитеррористической операции, последовавшей за новой волной нападений на мирных жителей и сотрудников правоохранительных органов.

На прошлой неделе при взрыве в городе Лахор погибли 13 человек, ранения получили более 100 человек.

16 февраля взрыв прогремел в мавзолее города Сехван-Шариф в провинции Синд, жертвами нападения стали более 70 человек. После нападения на суфийскую святыню, ответственность за которое взяла на себя группировка "Исламское государство", в Пакистане были введены усиленные меры безопасности.