 

Сирийские беженцы продают свои органы в Турции

 

Швейцарская газета Tagesanzeiger со ссылкой на немецкую программу Fakt производства телекомпании ARD сообщает о случаях, когда сирийские беженцы, находящиеся в Турции, продают свои органы — почку, доли печени — ради облегчения финансовой нужды. Покупателями выступают обеспеченные пациенты из западных стран и Саудовской Аравии.

Нелегальные торговцы человеческими органами, как говорилось в программе, предлагают их в интернете, прежде всего в соцсетях вроде Facebook. К примеру, во время подставной сделки один из посредников предложил почку беженца за 30 тыс. евро без малого. В эту сумму входила трансплантация почки в одной из турецких клиник. Цена за почку на «черном рынке» этой страны — от 6 до 11 тыс. евро, сообщает корреспондент.

Многие беженцы, рассказывается в материале, продают свои органы для того, чтобы «попытать счастья на Западе или просто вернуться домой». Один из сирийцев рассказал, что его дочери необходима пересадка костного мозга. Знакомые из Сирии собрали деньги для того, чтобы он вместе с семьей приехал в Германию и смог оплатить лечение. Но сейчас, по его словам, они находятся в Турции и им нужны деньги на продолжение своего «путешествия». Еще один сириец, Ахмед, рассказал, что «у него нет никакой другой альтернативы заработать, кроме как продать некоторые органы».

По словам одного из посредников, многие операции проводились в госпитале восточнотурецкого города Малатья, говорится в статье. Между тем один из беженцев рассказал, что «двое его знакомых после операции проснулись не в больничной кровати, а на улице. Также нередки случаи, когда операции проводятся в частных домах или квартирах».

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