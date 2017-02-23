В Баку ограничат движение транспорта

В связи с шествием, которое планируется провести по случаю 25-й годовщины Ходжалинского геноцида, 26 февраля будет ограничено автомобильное движение на проспектах Нефтяников, Ходжалы, улицах Юсифа Сафарова, Наджафгулу Рафиева и на всех пересекающихся или параллельных с этим направлением улицах и проспектах, сказал Trend начальник отдела по связям с общественными структурами Управления Государственной дорожной полиции ГУП города Баку МВД полковник полиции Вагиф Асадов.

Он отметил, что шествие начнется с пересечения проспектов Нефтяников и Бюльбюля, через площадь Азадлыг. Затем, пройдя по улице Юсифа Сафарова, участники шествия совершат круг вокруг памятника «Крик матери» на проспекте Ходжалы и тем же маршрутом будут двигаться обратно в направлении улиц 28 Мая и Пушкина.

В связи с этим движение автомобилей по этому маршруту будет ограничено и изменено, а именно от 14-го километра трассы Алят-Баку и от выхода т/ц «Садарак» на третью окружную дорогу; от круга 20-го участка по дороге в направлении Нагорного парка в поселок Бадамдар; от поселка Баилово до улиц Ахада Ягубова и Гюльбалы Алиева в поселке 20-й участок; от площади Флага до административного здания Dalğa Plaza на ул. М.Усейнова.

Также с 07:00 и до завершения мероприятия будет изменено автодвижение, включая улицы Ниязи, Теймура Эльчина, Лермонтова, Шейх Шамиля, Истиглалият, 10-я Парковая, Мехти Гусейна, от 10-го заводского круга, пересечения проспекта Бабека с улицей Наджафгулу Рафиева, от Центра Гейдара Алиева, от пересечения проспекта Хатаи с улицей Дамирчизаде, а также от проспекта Азадлыг, улиц Бюльбюля, Рашида Бейбутова, Фикрета Амирова, Кёвкяб Сафаралиевой, Рихарда Зорге, 28 Мая, Пушкина, Хагани, Уз.Гаджибекова, Самеда Вургуна, Кёроглу Рагимова, Тебриза, Агаоглу.

Дорожная полиция рекомендует водителям и владельцам автомобилей не использовать личный транспорт по этим направлениям, учитывая государственное и мировое значение проводимой церемонии поминовения, и отдать предпочтение общественному транспорту.

Также будет регулироваться движение от аэропорта по третьей окружной дороге - с южного въезда, по Балаханской и Забратской дороге – с северного въезда.