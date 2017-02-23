Мусульмане за свой счет отреставрировали еврейское кладбище

Мусульманские активисты в США собрали более 90 тысяч долларов на восстановление еврейского кладбища в Миссури, которое были разгромлено вандалами.

Эта сумма вчетверо превзошла изначальную цель активистов в 20 тысяч долларов. Пожертвования сделали более 3 тысяч человек, передает Рейтер.

Кампанию запустили двое мусульманских активистов - Линда Сарсур и Тарик Аль-Мессиди. Сарсур известна как борец за права мусульман, одна из организаторов недавнего женского марша против Трампа, а также как критик политики Израиля по отношению к палестинцам.

Тарик Аль-Мессиди - основатель и глава неправительственной организации "Торжество милосердия", занимающейся образованием публики в области жизни и вероучении Мохаммеда, основателя ислама.

Активисты призвали мусульман проявить солидарность с евреями, живущими в США.

Кампанию поддержала писательница Джоан Роулинг, прославившаяся книгами о Гарри Поттере. Она опубликовала в "Твиттере" ссылку на новости о кампании по сбору средств на реставрацию кладбища, снабдив ее коментарием: "Это такая прекрасная вещь".

После сообщения Роулинг средства, собранные в рамках кампании, начали быстро расти, пишет Франс Пресс.

Сарсур и Аль-Мессиди планируют собирать пожертвования до 20 марта, а затем отправить их на восстановление кладбища. Оставшиеся после этого средства активисты обещают направить на восстановление других еврейских центров, пострадавших от вандализма.

На кладбище в пригороде Сент-Луиса было совершено нападение в понедельник вечером. Вандалы повредили более 170 надгробий. Этому кладбищу более 100 лет.

Ассоциация еврейских центров Северной Америки также сообщила о десятках сообщений о якобы заложенных в центрах взрывных устройствах, которые поступили с начала января.

Президент США Дональд Трамп во вторник с возмущением высказался об этих инцидентах, назвав их ужасающими и призвав всемерно бороться с нетерпимостью. Помимо Трампа угрозы осудила его дочь Иванка, которая перед свадьбой перешла в иудаизм, и другие американские политики.

В среду кладбище в Сент-Луисе посетил вице-президент Майк Пенс. Он заявил, что в США нет места для насилия, ненависти и антисемитизма.

Полиция пока продолжает расследование нападения на кладбище. В полиции Миссури сообщили агентству АФП, что у них пока нет подозреваемых. Расследованием угроз в адрес еврейских центров занимается ФБР.