Премьер-министр Грузии позвонил Ильхаму Алиеву

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, сообщает пресс-служба президента Азербайджана.

Согласно информации, премьер-министр Грузии передал поздравления в связи с назначением Мехрибан Алиевой на должность первого вице-президента Азербайджана и выразил уверенность в том, что это назначение будет иметь положительное влияние на дальнейшее укрепление грузино-азербайджанских отношений.

Президент Ильхам Алиев выразил премьер-министру Грузии признательность за поздравление и оказанное внимание.

Ильхам Алиев и Георгий Квирикашвили выразили уверенность в том, что отношения между Грузией и Азербайджаном в политической, экономической, энергетической и других областях будут развиваться и впредь.

Глава государства отметил, что сегодня в рамках заседания Консультативного совета «Южного газового коридора» состоялось третье собрание министров. Президент поблагодарил Г.Квирикашвили за то, что Грузия была представлена на высоком уровне.

Президент Ильхам Алиев и глава правительства Грузии Георгий Квирикашвили также побеседовали о будущих контактах и визитах.