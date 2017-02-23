Саргсян готовится к мини-войне: армянские войска стягивают в Карабах

Как сообщалось ранее, сегодня министр обороны Азербайджана Закир Гасанов, начальник Генштаба Наджмеддин Садыгов и другие высокие чины Минобороны экстренно отправились на линию фронта.

На линии соприкосновения армянских и азербайджанских войск министру обороны Закиру Гасанову были представлены разведданные о перегруппировке войск противника и стягивании ими к фронту артиллерийских систем и тяжелой техники. Министр обороны приказал предпринять аналогичные действия. Все это свидетельствует о крайне напряженной ситуации на линии фронта.

Стоит отметить, что новый виток эскалации конфликта с использованием тяжелого вооружения начался две недели назад. По традиции, причину эскалации армянами конфликта следует искать в политической жизни соседней страны.

Армения сегодня в преддверии парламентских выборов. В предвыборный список партии Саргсяна вошли не только олигархи, но и различные криминальные элементы. В отличие от предыдущих выборов в этот раз Сержу Саргсяну придется противостоять не только традиционной оппозиции, но и своим бывшим соратникам Сейрану Оганяну, Овику Абрамяну, Вардану Осканяну и др. Именно поэтому нынешняя эскалация конфликта на линии фронта крайне выгодна президенту.

Напрягая ситуацию, Саргсян рассчитывает предпринять попытку вернуть часть утраченных в апреле позиций. Ведь и сам президент Армении, и его генералы после поражения в апрельской войне неоднократно обещали взять реванш и вернуть утраченные позиции.

Буквально несколько дней назад «секретарь совета безопасности» оккупационного режима Нагорного Карабаха генерал Виталий Баласанян посетил село Талыш и пообещал вернуть потерянные в апреле территории.

С аналогичным обещанием на встрече с местными жителями выступил начальник Генштаба армянской армии генерал Мовсес Акопян.

«В этом направлении мы предпримем против противника карательную операцию», - заявил М.Акопян, анонсируя обстрелы азербайджанских позиций.

Во всех выборах в Армении основным козырем любой политической силы был и остается карабахский вопрос. И если завтра начнутся бои, то у Саргсяна появится шанс сплотить армянский народ вокруг своего правительства. В этом плане ситуация довольно опасная, и сегодняшний экстренный визит руководства Минобороны Азербайджана на линию фронта в очередной раз подтверждает это.

Именно поэтому министр обороны Закир Гасанов приказал войскам быть готовыми в любой момент отразить провокации врага. И если армянская армия предпримет попытку наступления, она будет накрыта и отброшена назад мощным артиллерийским ударом.