 

Азербайджан побеждает допинг

Автор: Отдел спорта 

Сегодня в административном здании Национального олимпийского комитета состоялась пресс-конференция главы недавно созданного Национального антидопингового агентства Азербайджана (AMADA) Шафаг Гусейнли.

«Мы встретились с вами чуть позднее, чем планировалось, так как ждали новостей, - говорит Шафаг Гусейнли. – И вот 17 февраля мы получили информацию от Всемирного антидопингового агентства (WADA) о том, что Азербайджан исключается из списка стран, не соответствующих антидопинговым требованиям. Как вы знаете, у нас были с этим проблемы».

В 2016 году в Азербайджане был принят Закон о борьбе с допингом. Затем было принято решение о создании Антидопингового агентства.

«За два с половиной месяца мы смогли сделать столько, сколько обычно успевают за полгода, - продолжает глава AMADA. – Наше Антидопинговое агентство уже успело войти в состав INADO (Институт национальных антидопинговых организаций). При нашем агентстве создано три независимых комитета: по использованию терапевтических препаратов, дисциплинарный и апелляционный. В каждом комитете по пять человек.

Будем и дальше делать все для чистоты спорта в Азербайджане. Нас все знают как спортивную страну. У нас есть все для того, чтобы быть среди передовых государств, борющихся с допингом.

Деятельность AMADA будет заключаться не только в проведении тестов, но и в информировании спортсменов, тренеров, врачей. Для нас главное – защищать наш спорт, создать равные условия для всех спортсменов. Это наша основная миссия».

По словам Шафаг Гусейнли, до и во время Исламиады AMADA планирует взять у азербайджанских спортсменов 435 тестов.

«На Исламиаде мы будем работать совместно с немецкой компанией. От нас будет 18 инспекторов. Мы сейчас их готовим. В дальнейшем они будут работать в AMADA.

Борьба с допингом в мире становится все жестче и жестче. Международные организации проявляют в этом вопросе высокие требования, и мы должны им соответствовать.

В марте мы отправим нашим спортивным федерациям все правила WADA и запрещенный список веществ. Во всех федерациях его должны знать обязательно».

Ш.Гусейнли сообщила, что совместно с Антидопинговым агентством Польши проводятся тренинги для сотрудников AMADA, которые проходят в Азербайджане, Польше и Швейцарии.

Она также отметила виды спорта, подверженные наивысшему допинговому риску. «Это тяжелая атлетика, легкая атлетика, борьба и бокс. Этим видам спорта уделим больше внимания, будет проведено больше тестов. Тесты азербайджанских спортсменов, скорее всего, будут отправляться в лабораторию в немецкий Кельн».

Глава AMADA не согласна с тем, что WADA придирается к Азербайджану из-за близости с Россией.

«Я не вижу тут политической проблемы. Это не связано с Россией. У нас должны были произойти изменения. Мы благодарны WADA за помощь, которую оно оказало нам».

Также Гусейнли проинформировала представителей СМИ о создании Наблюдательного совета при AMADA, в который вошли пять человек, в том числе представители национальных Олимпийского и Паралимпийского комитетов.

«Имена людей, входящих в данный Совет, мы объявим позже», - заключила руководитель Национального антидопингового агентства Азербайджана.

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