 

В Иране арестовали сына одного из основателей исламской республики

 

Власти Ирана арестовали и отправили в тюрьму сына одного из основателей исламской республики, выступившего против аятоллы Рухоллы Хомейни.

Ахмад Монтазери был признан виновным в подрыве национальной безопасности за то, что обнародовал аудиозаявление отца — аятоллы Хосейна-Али Монтазери, выступившего в 1988 году против массовых казней политзаключенных по приказу Хомейни.

Монтазери-младший, который сам является богословом, получил в ноябре 21-летний срок. Суд впоследствии смягчил наказание до шести лет, передает «Радио Свобода».

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