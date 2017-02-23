В Иране арестовали сына одного из основателей исламской республики

Власти Ирана арестовали и отправили в тюрьму сына одного из основателей исламской республики, выступившего против аятоллы Рухоллы Хомейни.

Ахмад Монтазери был признан виновным в подрыве национальной безопасности за то, что обнародовал аудиозаявление отца — аятоллы Хосейна-Али Монтазери, выступившего в 1988 году против массовых казней политзаключенных по приказу Хомейни.



Монтазери-младший, который сам является богословом, получил в ноябре 21-летний срок. Суд впоследствии смягчил наказание до шести лет, передает «Радио Свобода».