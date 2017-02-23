 

Иран откроет в Азербайджане еще несколько автозаводов

 

Иранская компания Iran Khodro планирует открыть в Азербайджане четыре завода по производству автомобилей, сказал министр экономики Шахин Мустафаев в рамках азербайджано-иранского бизнес-форума в Урмии, передает Trend.

В прошлом году крупный иранский автопроизводитель Iran Khodro и азербайджанская компания Azeurocar подписали соглашение о создании совместного автомобильного завода в Нефтчалинской промышленной зоне. На заводе будут производиться автомобили марок Dena, Rana, Soren и Samand. Проект оценивается в 15 миллионов долларов, его ежегодная мощность составит около 10 000 автомобилей. Выпуск первой продукции на автозаводе ожидается в мае 2017 года.

Министр подчеркнул, что Азербайджан намерен расширить сотрудничество с Ираном. На сегодня, добавил Мустафаев, в Азербайджане действуют 538 компаний с иранским капиталом, которые инвестировали в республику около 150 миллионов долларов.

Говоря о торговом сотрудничестве, министр отметил, что стороны намерены довести объем двустороннего товарооборота до 500 миллионов долларов. По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, по итогам прошлого года товарооборот с Ираном составил 210,76 миллиона долларов, что на 70 процентов больше показателя 2015 года.

Глава Минэкономики Азербайджана сообщил, что обе страны также планируют увеличить число авиарейсов между Баку и иранскими городами Тегеран, Тебриз и Мешхед.

Делегация во главе с министром экономики Азербайджана Шахином Мустафаевым в настоящее время находится в Иране, где проводит обсуждения по расширению сотрудничества между странами по различным направлениям. В ходе своего визита министр принял участие в работе бизнес-форумов в Ардебиле и Урмии. В рамках визита делегация также ознакомится с деятельностью ряда иранских предприятий.

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