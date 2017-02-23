Южный газовый коридор: решился вопрос финансирования

По итогам III заседания Консультативного совета Южного газового коридора в Центре Гейдара Алиева состоялось подписание совместной декларации представителями стран-участниц этого проекта.

Среди участников заседания - заместитель премьер-министра, министр энергетики Грузии Каха Каладзе, министр энергетики и природных ресурсов Турции Берат Албайрак, министр окружающей среды и энергетики Греции Георгиос Статакис, заместитель министра энергетики и промышленности Албании Илир Бежтжа, министр энергетики Болгарии Николай Павлов, представители болгарских компаний Bulgarian Energy Holding, Bulgargaz, İGB, министр экономического развития Италии Карло Календа, министр экономики Черногории Драгица Секулич, министр охраны окружающей среды и энергетики Хорватии Славен Добрович, министр внешней торговли Боснии и Герцеговины Мирко Сарович и многие другие.

Как сообщает собственный корреспондент haqqin.az, выступивший перед журналистами министр энергетики Азербайджана Натиг Алиев заявил, что III заседание Консультативного совета Южного газового коридора прошло успешно. По словам министра, на этот раз были приглашены новые участники из разных стран и международных организаций.

«Согласованы вопросы, касающиеся финансирования проекта, оцениваемого в 40 млрд долларов», - отметил министр.

Представители Всемирного банка, Азиатского банка развития и других международных финансовых структур поддержали проект и выразили готовность его профинансировать.

В завершение Натик Алиев выразил надежду, что уже к 2019-2020 гг. Европа будет получать «голубое топливо», поставляемое посредством Южного газового коридора.

Южный газовый коридор протяженностью 3500 км включает в себя три трубопровода: по территории Азербайджана и Грузии - Южно-Кавказский трубопровод (ЮКТ), по территории Турции - Трансанатолийский трубопровод (TANAP) и по территории Греции, Албании, Италии - Трансадриатический трубопровод (TAP). В рамках проекта ЮГК на первоначальном этапе планируется поставлять 16 млрд кубометров газа, из которых 6 млрд кубометров будут направляться в Турцию, а 10 млрд кубометров - в Европу. Первые поставки газа планируется начать в 2018 году в Турцию, в 2020 годах - в Европу.