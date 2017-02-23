Тереза Мэй: «Асад должен уйти»

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выступила за политический переход в Сирии без участия президента САР Башара Асада. Об этом она заявила в телефонном разговоре со своим австралийским коллегой Малколмом Тернбуллом, передает ТАСС.

«Премьер-министр Мэй ясно заявила о том, что необходимо организовать политический переход в Сирии без президента Асада», - говорится в коммюнике, распространенном канцелярией главы кабмина по итогам разговора.

«Они обсудили сотрудничество в кампании по разгрому ИГИЛ и согласились с важностью создания условий для долгосрочной стабильности в Ираке», - сообщили на Даунинг-стрит, 10.

Главы правительств Великобритании и Австралии также обсудили тему Ирана, «согласившись с необходимостью противостоять дестабилизирующему влиянию Ирана на Ближнем Востоке», а также согласившись с «важностью ядерной сделки и тщательного контроля за ее исполнением».