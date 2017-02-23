 

Тереза Мэй: «Асад должен уйти»

 

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выступила за политический переход в Сирии без участия президента САР Башара Асада. Об этом она заявила в телефонном разговоре со своим австралийским коллегой Малколмом Тернбуллом, передает ТАСС.

«Премьер-министр Мэй ясно заявила о том, что необходимо организовать политический переход в Сирии без президента Асада», - говорится в коммюнике, распространенном канцелярией главы кабмина по итогам разговора.

«Они обсудили сотрудничество в кампании по разгрому ИГИЛ и согласились с важностью создания условий для долгосрочной стабильности в Ираке», - сообщили на Даунинг-стрит, 10.

Главы правительств Великобритании и Австралии также обсудили тему Ирана, «согласившись с необходимостью противостоять дестабилизирующему влиянию Ирана на Ближнем Востоке», а также согласившись с «важностью ядерной сделки и тщательного контроля за ее исполнением».

410 просмотров


Старости
Закиру Гасанову доложили о перегруппировке армянских войск
Закиру Гасанову доложили о перегруппировке армянских войск фото
Наша погода
Сегодня 9° / 3°
24 Фев 11° / 5°
25 Фев 13° / 6°
26 Фев 14° / 3°

Наши деньги
1 USD   =   1.7447 AZN
1 EUR   =   1.8426 AZN
1 RUB   =   0.0301 AZN


Новостная лента

Южный газовый коридор – элемент энергетической безопасности Европы Заявление вице-президента Еврокомиссии
Госдеп США о стратегической важности Южного газового коридора
Тереза Мэй: «Асад должен уйти»
Мать Лапшина встретилась с сыном обновлено
Южный газовый коридор: решился вопрос финансирования
Путин созвал Совбез
Иран откроет в Азербайджане еще несколько автозаводов
Турецкий министр на переговорах с Ильхамом Алиевым фото
В Иране арестовали сына одного из основателей исламской республики
В Украине похитили депутата
Азербайджан побеждает допинг
Венесуэльский лыжник рассмешил зрителей на ЧМ видео
Мустафа Джемилев: Украина не сможет вернуть Крым силой
Пенсионер из Шамкира выпил уксусную кислоту
Саргсян готовится к мини-войне: армянские войска стягивают в Карабах
Премьер-министр Грузии позвонил Ильхаму Алиеву
Мусульмане за свой счет отреставрировали еврейское кладбище
В Баку ограничат движение транспорта
Сирийские беженцы продают свои органы в Турции
Теракты в Пакистане: есть убитые и раненые
Лариджани призвал страны региона к единству
Малайзия хочет закрыть посольство Северной Кореи
Зачем Ильхам Алиев едет в Катар?
В Москве столкнулись 30 машин Видео
Снежный обвал в Лерике: пятеро погибших