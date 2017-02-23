Госдеп США о стратегической важности Южного газового коридора

«Южный газовый коридор остается стратегическим проектом для США», — заявила на сегодняшней пресс-конференции заместитель помощника госсекретаря США по энергетической дипломатии Робин Данниган.

«Южный газовый коридор открывает большие возможности для европейских потребителей и обеспечивает конкурентоспособные тарифы. Сегодня мы рассмотрели достигнутые успехи и предстоящие задачи.

Мы считаем, что сможем их решить совместными усилиями, и достигнем поставок каспийских углеводородных ресурсов в Европу», — сказала представитель Госдепа.