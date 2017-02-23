 

Южный газовый коридор – элемент энергетической безопасности Европы Заявление вице-президента Еврокомиссии

Автор: Отдел информации 

В ходе III заседания Консультативного совета Южного газового коридора в Баку вице-президент Еврокомиссии по Энергетическому союзу Марош Шефчович заявил, что Европа высоко ценит этот проект и приложит максимум усилий, чтобы он, несмотря на имеющиеся вызовы, был претворен в жизнь, передает собственный корреспондент haqqin.az.

По словам Шефчовича, пользу от Южного газового коридора (ЮГК) получат многие страны Европы, особенно Италия и балканские страны. Вице-президент Еврокомиссии отметил, что количество потребителей газа может быть увеличено и за счет других регионов Европы.

Шефчович назвал ЮГК «важным элементом европейской энергетической безопасности».

Южный газовый коридор протяженностью 3500 км включает в себя три трубопровода: по территории Азербайджана и Грузии - Южно-Кавказский трубопровод (ЮКТ), по территории Турции - Трансанатолийский трубопровод (TANAP) и по территории Греции, Албании, Италии - Трансадриатический трубопровод (TAP). В рамках ЮГК на первоначальном этапе планируется поставлять 16 млрд кубометров газа, из которых 6 млрд кубометров будут направляться в Турцию, 10 млрд кубометров - в Европу. Первые поставки газа планируется начать в 2018 году в Турцию, в 2020 году - в Европу.

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Южный газовый коридор – элемент энергетической безопасности Европы Заявление вице-президента Еврокомиссии
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