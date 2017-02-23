 

В Баку ограбили магазин

 

Из магазина в Низаминском районе Баку неизвестные похитили железный сейф с деньгами. Об этом сообщили в Управлении полиции района, передает Sputnik.

22 февраля в 25-е отделение полиции обратился Шахин Мусаев. Мужчина показал, что отсутствовал в магазине с вечера 21 февраля до 05:15 22 февраля. За это время из торгового объекта, находящегося на проспекте Гара Гараева, вынесли сейф размером 100 на 70 сантиметров, в котором хранилось 13,5 тысячи манатов.

Известно, что злоумышленники проникли в магазин через форточку.

Пока никто не задержан. Устанавливается личность подозреваемых лиц.

Отметим, что за минувшие сутки по столице зарегистрировано 29 краж частного имущества, из которых раскрыто 16 фактов. С начала месяца в Баку совершена 621 кража частного имущества и 12 краж государственного имущества. Из этого числа преступлений раскрыто 143 факта.

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