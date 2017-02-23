В Минске не верят в планы России оккупировать Белоруссию

Министр обороны Белоруссии Андрей Равков ответил на опасения скептиков по поводу передислокации на территорию страны российской военной техники в рамках учений «Запад-2017». Слова главы ведомства приводит сайт газеты «Советская Белоруссия».

«Нагнетаемая в последнее время отдельными «экспертами» истерия по поводу якобы возможной оккупации Беларуси российскими войсками — не более чем попытка неких маргинальных структур получить политические дивиденды или повысить свой рейтинг за счет эксплуатации темы белорусско-российских взаимоотношений», — отметил чиновник.

Он рекомендовал скептикам «заглянуть в нормативные правовые документы, регламентирующие вопросы обеспечения военной безопасности» республики, а также изучить Военную доктрину, среди приоритетных направлений которой укрепление системы коллективной безопасности и дальнейшее развитие отношений с Россией.

Что касается совместных учений, то Равков напомнил, что они проводятся раз в два года, поочередно на территории Белоруссии и РФ.

«Россия — наш стратегический союзник, с ней мы строим общее оборонное пространство. Предстоящие маневры — одна из форм подготовки объединенной группировки», — пояснил руководитель Минобороны.

Он подчеркнул, что угрозы суверенитету страны «Запад-2017» не несет.

«Замысел учения, районы его проведения, численность личного состава и военной техники, участвующей от России, — все это разрабатывается и согласовывается с белорусской стороной. Все передвижения войск также контролируются нами», — заверил Равков.

Он также указал на то, что маневры не представляют угрозы для западных государств, поскольку имеют оборонительный характер.