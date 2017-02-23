 

Александр Искандарян: «У Армении нет возможности повлиять на ситуацию с Лапшиным»

Автор: Отдел информации 

Директор Института Кавказа, политолог Александр Искандарян заявил, что Армения не в состоянии изменить ситуацию с блогером Александром Лапшиным, экстрадированным в Азербайджан из Беларуси 7 февраля.

«Армения не может повлиять на эту ситуацию, - цитирует Искандаряна «Евразия. Эксперт». – У Армении нет возможности поднимать вопрос в Совете Европы, потому что Беларусь не является членом Совета Европы, а Азербайджан является. То есть теоретически это возможно, но я не думаю, что Армения будет это делать. Господин Лапшин не является гражданином Армении или «Нагорно-Карабахской республики» (кавычки наши – haqqin.az). Он является гражданином России, Израиля и Украины. Напрямую Армения не может его защищать как своего гражданина».

Александр Искандарян

Искандарян также коснулся темы военного сотрудничества России как с Арменией, так и Азербайджаном, что весьма болезненно воспринимают в Армении. Однако политолог считает это нормальным.

«Никакой оригинальности в этой многовекторности нет. Россия сотрудничает с Арменией, в том числе в сфере безопасности, и сотрудничает с Азербайджаном, в том числе в сфере безопасности. Россия продает оружие обеим странам, хотя у Армении с Азербайджаном, мягко говоря, не самые благоприятные взаимоотношения. Внешняя политика так устроена».

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