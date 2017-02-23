Предполагаемое назначение главы Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики (НАР) Васифа Талыбова на пост вице-президента Азербайджана потребует определенных правовых изменений в Конституции Азербайджана. Об этом haqqin.az заявил известный юрист Аббас Атакишиев.

По словам Атакишиева, традиционно азербайджанское законодательство предусматривало, что глава парламента Нахчывана автоматически становился заместителем председателя Милли Меджлиса Азербайджана.

«Однако в случае с назначением Васифа Талыбова вице-президентом ситуация несколько иная. Дело в том, что Талыбов является руководителем законодательного органа – Верховного Меджлиса Нахчывана. В НАР принцип разделения властей реализован не в полной мере. Поэтому глава Верховного Меджлиса также выполняет обязанности главы Исполнительной власти Автономной Республики. Он назначает на ответственные должности и выполняет прочие функции, присущие руководителю ИВ», - сказал юрист.

По его словам, аналоги совмещения должностей спикера парламента и вице-президента есть в некоторых странах мира. К примеру, в Исламской Республике Иран или США. В Америке, кстати, глава Сената также является одним из вице-президентов.

«Открытым остается вопрос, на какую территорию будут распространяться полномочия вице-президента, который еще и занимает должность главы парламента Автономной Республики. Будут ли его полномочия ограничены границами НАР или же распространяться на всю территорию страны? В Конституции нет определения функций, которые будет выполнять вице-президент. Для этого парламенту придется принять органический закон, который распишет все детали обязанностей вице-президента», - сказал Аббас Атакишиев.