 

Новый вице-президент Азербайджана комментарий по горячим следам

Автор: Записал Джейхун Наджафов 

Предполагаемое назначение главы Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики (НАР) Васифа Талыбова на пост вице-президента Азербайджана потребует определенных правовых изменений в Конституции Азербайджана. Об этом haqqin.az заявил известный юрист Аббас Атакишиев.

По словам Атакишиева, традиционно азербайджанское законодательство предусматривало, что глава парламента Нахчывана автоматически становился заместителем председателя Милли Меджлиса Азербайджана.

Васиф Талыбов

«Однако в случае с назначением Васифа Талыбова вице-президентом ситуация несколько иная. Дело в том, что Талыбов является руководителем законодательного органа – Верховного Меджлиса Нахчывана. В НАР принцип разделения властей реализован не в полной мере. Поэтому глава Верховного Меджлиса также выполняет обязанности главы Исполнительной власти Автономной Республики. Он назначает на ответственные должности и выполняет прочие функции, присущие руководителю ИВ», - сказал юрист.

По его словам, аналоги совмещения должностей спикера парламента и вице-президента есть в некоторых странах мира. К примеру, в Исламской Республике Иран или США. В Америке, кстати, глава Сената также является одним из вице-президентов.

«Открытым остается вопрос, на какую территорию будут распространяться полномочия вице-президента, который еще и занимает должность главы парламента Автономной Республики. Будут ли его полномочия ограничены границами НАР или же распространяться на всю территорию страны? В Конституции нет определения функций, которые будет выполнять вице-президент. Для этого парламенту придется принять органический закон, который распишет все детали обязанностей вице-президента», - сказал Аббас Атакишиев.

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