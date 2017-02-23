Руководство Министерства обороны Азербайджана приняло участие в открытии центра подготовки, здания штаба и солдатских казарм в прифронтовой полосе, сообщает пресс-служба Минобороны.

Согласно информации, в учебном центре созданы центр управления, штаб и вся необходимая инфраструктура для размещения личного состава. В точках подготовки, построенных в приближенных к боевым условиям и смоделированных согласно с ситуацией на фронте, запланировано проведение тренировок по стрелковым упражнениям, усовершенствованию практических навыков управления боевой и специальной техникой на сложном рельефе и в плохих погодных условиях.

Наряду с этим в центре подготовки созданы необходимые условия для обучения и практических тренировок по таким эффективным направлениям, как ведение боя в сложной горной местности, проведение разведывательно-поисковых мероприятий, создание засад при проведении военных операций.

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов дал соответствующие указания и задание изучить современные методики обучения, приспособить их к местным условиям и применять их в боевой подготовке.