Возможное назначение главы Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики (НАР) Васифа Талыбова вице-президентом Азербайджана вызвало логичный вопрос: можно ли использовать этот принцип в качестве элемента урегулирования армяно-азербайджанского конфликта путем создания Нагорно-Карабахской Автономной Республики?

Депутат Милли Меджлиса Эльмира Ахундова в интервью haqqin.az выразила поддержку идее назначения главы НАР вице-президентом Азербайджана.

«Это было бы полезно для всего государства, кроме того такое назначение может послужить месседжем армянам Нагорного Карабаха. Ведь в случае создания Нагорно-Карабахской Автономной Республики (НКАР) ее глава, подобно руководителю НАР, стал бы вице-президентом Азербайджана. Назначение руководителей автономных республик вице-президентами повысило бы статусы НАР и НКАР и послужило бы еще большему развитию и процветанию этих автономных республик», - полагает она.

В свою очередь политолог Тогрул Джуварлы заявил в беседе с haqqin.az, что потенциально, в очень далекой перспективе, назначение армянина по национальности главы Нагорно-Карабахской Автономной Республики вице-президентом Азербайджана вполне возможно.

По его словам, после появления Карабахской автономии в составе Азербайджана наиболее оптимальным было бы назначение ее руководителя вице-президентом по национальным вопросам.