 

«Назначение Васифа Талыбова стало бы месседжем карабахским армянам» оценка экспертов

Автор: Отдел политики 

Возможное назначение главы Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики (НАР) Васифа Талыбова вице-президентом Азербайджана вызвало логичный вопрос: можно ли использовать этот принцип в качестве элемента урегулирования армяно-азербайджанского конфликта путем создания Нагорно-Карабахской Автономной Республики?

Депутат Милли Меджлиса Эльмира Ахундова в интервью haqqin.az выразила поддержку идее назначения главы НАР вице-президентом Азербайджана.

«Это было бы полезно для всего государства, кроме того такое назначение может послужить месседжем армянам Нагорного Карабаха. Ведь в случае создания Нагорно-Карабахской Автономной Республики (НКАР) ее глава, подобно руководителю НАР, стал бы вице-президентом Азербайджана. Назначение руководителей автономных республик вице-президентами повысило бы статусы НАР и НКАР и послужило бы еще большему развитию и процветанию этих автономных республик», - полагает она.

В свою очередь политолог Тогрул Джуварлы заявил в беседе с haqqin.az, что потенциально, в очень далекой перспективе, назначение армянина по национальности главы Нагорно-Карабахской Автономной Республики вице-президентом Азербайджана вполне возможно.

По его словам, после появления Карабахской автономии в составе Азербайджана наиболее оптимальным было бы назначение ее руководителя вице-президентом по национальным вопросам.

4025 просмотров


Старости
Закиру Гасанову доложили о перегруппировке армянских войск
Закиру Гасанову доложили о перегруппировке армянских войск фото
Наша погода
Сегодня 8° / 3°
24 Фев 11° / 4°
25 Фев 13° / 6°
26 Фев 14° / 3°

Наши деньги
1 USD   =   1.7447 AZN
1 EUR   =   1.8426 AZN
1 RUB   =   0.0301 AZN


Новостная лента

Азербайджанских женщин сильно обделяют зарплатой Не наш рейтинг
Човдаров замолчал haqqin.az из зала суда
«Азеришыг» заключило соглашение с еще одним университетом
Депутат Борислав Береза: «С 1918 года Азербайджан потерял много исторических земель» эксклюзив
Во дворе школы в Барде нашли танковый снаряд
Израиль сбил палестинский беспилотник
Каждый третий депутат – миллионер! haqqin.az из Грузии
Суд не выпустил Али Инсанова под домашний арест
Российский эксперт: «Мехрибан Алиева обеспечит стабильность» эксклюзив
«Назначение Васифа Талыбова стало бы месседжем карабахским армянам» оценка экспертов
В прифронтовой полосе открыт учебный центр фото
Новый вице-президент Азербайджана комментарий по горячим следам
Александр Искандарян: «У Армении нет возможности повлиять на ситуацию с Лапшиным»
Путин подсчитал воюющих в Сирии боевиков из СНГ
В Минске не верят в планы России оккупировать Белоруссию
В Баку ограбили магазин
Южный газовый коридор — элемент энергетической безопасности Европы Заявление вице-президента Еврокомиссии
Госдеп США о стратегической важности Южного газового коридора
Тереза Мэй: «Асад должен уйти»
Мать Лапшина встретилась с сыном обновлено
Южный газовый коридор: решился вопрос финансирования
Путин созвал Совбез
Иран откроет в Азербайджане еще несколько автозаводов
Турецкий министр на переговорах с Ильхамом Алиевым фото
В Иране арестовали сына одного из основателей исламской республики