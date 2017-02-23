Назначение президента Фонда Гейдара Алиева депутата Мехрибан Алиевой на пост первого вице-президента Азербайджана и начало процедуры возможного назначения председателя Верховного меджлиса Нахчыванской Автономной Республики вице-президентом вызвало интерес в экспертном сообществе не только Азербайджана, но и других стран мира.

В беседе с haqqin.az лидер Общественно-политического движения «Новая Россия», директор российского Института актуальной экономики аналитик Никита Исаев заявил, что состоявшийся в прошлом году в Азербайджане референдум о внесении изменений в Конституцию был своевременным шагом.

«Сегодня мы видим, как из-за внешних угроз дестабилизируется ситуация по всему периметру постсоветского пространства. И в первую очередь это касается Южного Кавказа. Трудные времена требуют серьезных решений. Не удивительно, что в такой период власти Азербайджана ищут механизмы для сохранения стабильности внутри республики. На примере Украины и тем более на примере Сирии мы увидели, к чему могут привести заигрывания с протестами», - отметил аналитик.

Исаев напомнил, что те же боевики "Исламского государства" в свое время уже угрожали государственности Азербайджана. И пока террористы не будут уничтожены, Азербайджан, находящийся сравнительно недалеко от сирийской воронки, должен себя защищать.

«Тот факт, что Ильхам Алиев назначил первым вице-президентом Мехрибан Алиеву, говорит о том, что элита старается сохранить стабильность. Не стоит забывать, что у первой леди Азербайджана накоплен большой опыт. И она также является ученицей Гейдара Алиева. Ее назначение, как бы многим это не казалось странным, может поспособствовать сохранению стабильной ситуации», - отметил Исаев.

Что же касается возможного назначения председателя Верховного меджлиса Нахчыванской Автономной Республики (НАР) Васифа Талыбова на пост вице-президента, то это интересный ход, считает эксперт. «Он представитель Нахчывана. Не секрет, что Нахчыванская Автономная Республика отделена от Азербайджана, и это стратегически важный регион, в том числе для национальных интересов страны. Достаточно взглянуть на карту, чтобы это понять».

Аналитик уверен, что назначение Васифа Талыбова показывает стремление азербайджанских властей к укреплению государственности и вертикали власти в том числе и в НАР. И это особенно важно ввиду нарастающих угроз. «Дело не только в деструктивном потенциале от сирийской воронки. И не в угрозах ИГ. Мы прекрасно знаем, что карабахский конфликт заморожен весьма условно. Апрельская эскалация в прошлом году показала, что в любой момент может начаться война. В непростое время необходимы кардинальные изменения в политическом управлении страны. Да и в целом такой расклад выглядит сбалансированным», - отмечает Исаев.

«В принципе, если кандидатура Талыбова будет утверждена и такую высокую должность займет представитель автономии, то, возможно, в будущем такой пост (вице-президент) займет и представитель Карабахского автономного региона Азербайджана. Это интересная идея.

Официальный Баку может использовать такого рода должность для переговоров в контексте карабахского урегулирования. Баку может предложить пост вице-президента представителю Карабахской автономии, что станет своего рода жестом доброй воли со стороны Азербайджана», - отмечает аналитик.