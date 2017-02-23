Суд не выпустил Али Инсанова под домашний арест

Сегодня в Гарадагском районном суде под председательством Фуада Гусейнова было рассмотрено ходатайство об освобождении экс-министра здравоохранения Али Инсанова под домашний арест, сообщил его адвокат Тогрул Бабаев.

Защита мотивировала свое ходатайство тем, что, согласно распоряжению президента Азербайджана Ильхама Алиева от 10 февраля 2017 года, предусмотрено не арестовывать за преступления, не представляющие большой общественной опасности. По словам адвоката, инкриминируемые Инсанову преступления относятся как раз к указанной категории.

Однако суд отклонил ходатайство и тем самым, как считает адвокат, нарушил требования Уголовно-процессуального кодекса и распоряжения президента. Защита обжалует решение суда.

Али Инсанов был арестован в октябре 2005 года. Ему были предъявлены обвинения в присвоении государственных средств и организации незаконной приватизации государственных активов. В апреле 2007 года решением Бакинского суда по тяжким преступлениям он был приговорен к 11 годам лишения свободы с конфискацией имущества и последующим трехлетним запретом работать на государственной должности.

В отношении Али Инсанова 24 августа 2016 года было возбуждено новое уголовное дело по статьям 234.1 (незаконное приобретение или хранение без цели сбыта наркотических средств или психотропных веществ в количестве, превышающем необходимое для личного потребления), 315.2 (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей, либо применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении его близких родственников, а равно угроза применения такого насилия) и 317.2.1 (изготовление, хранение, сокрытие, ношение или использование запрещенных предметов лицами, содержащимися в исправительных учреждениях или следственных изоляторах).