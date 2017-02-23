 

Каждый третий депутат – миллионер! haqqin.az из Грузии

Автор: Фридон Дочия, спецкор 

Об этом говорится в заявлении грузинского НПО “Медиатор”, с которым тбилисцы имели возможность ознакомиться на страницах местных СМИ.

Вот краткий, но по-своему впечатляющий вывод, к которому пришли независимые эксперты после изучения деклараций членов парламента, а также руководителей ряда министерств: “В то время, когда подавляющее большинство населения Грузии нищенствует, их интересы в парламенте “защищают” сплошь миллионеры.

35% депутатов, представляющих правящую партию «Грузинская мечта», или каждый третий является задекларированным миллионером. Такая же картина и среди министров-членов правящей партии – 6 из 19 “мечтателей”, которым удалось накопить от 2 до 17 миллионов долларов, включая вице-премьера, министра энергетики Кахи Каладзе”.

Разумеется, личные финансовые достижения последнего ни у них, ни у кого бы то ни было из их соотечественников не вызывают сомнения – в прошлом популярный футболист играл за итальянский “Милан”.

Но вот откуда появились миллионы у Кобы Нарчемашвили, бывшего главы МВД времён Эдуарда Шеварднадзе - (более 2,5 млн. долларов) или у госминистра по вопросам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили (4 млн. дол.), у министра экономики и устойчивого развития Георгия Гахария  и других уважаемых деятелей можно только догадываться.

К тому же среди депутатов имеются лица, мягко говоря, с сомнительным прошлым. Например, мажоритарий из Гори Иосип Макрахидзе, обладатель более 6-ти миллионного состояния, осужденный, как все помнят, в свое время как раз за присвоение госимущества.

Однако из сказанного вовсе не следует, что ускоренными темпами обогащаются лишь народные избранники из правящих рядов. В этом плане с ними вполне успешно соперничают и представители оппозиции.

Эксперты назвали наиболее удачливых из них: Нато Чхеидзе (примерно 26 млн. долларов) из «Альянса патриотов», Серго Ратиани и Акакий Бобохидзе из фракции «Европейская Грузия» и др. Что и говорить, почти по-американски живут грузинские конгрессмены и члены правительства. Впрочем, другие, так называемые парламенты из стран постсоветского пространства, утверждают эксперты, мало чем отличаются от грузинского. Другой вопрос, что мало кто из них декларирует масштабы своих миллионных состояний…

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