На днях Баку посетила группа депутатов Верховной Рады Украины. Однако визит украинской делегации остался в тени, и не был освещен должным образом в средствах массовой информации.

Своими впечатлениями об итогах бакинского вояжа в интервью haqqin.az поделился депутат Верховной Рады, член украинской делегации в ПАСЕ Борислав Береза.

- Как Вы оцениваете итоги визита группы депутатов Верховной Рады в Баку?

- Этот визит был большим по объему выполненной работы и, к сожалению, краткосрочным по времени. График был очень плотный - за менее чем три дня мы встретились с парламентской делегацией группы дружбы Азербайджан-Украина, министром иностранных дел Азербайджана, группой крупных инвесторов, с азербайджанской делегацией в ПАСЕ, со студентами и преподавателями Бакинского Славянского Университета, с руководством Милли Меджлиса.

Мы пытались с максимальной пользой для украино-азербайджанских отношений использовать каждую встречу в Баку, работая над усилением взаимодействия и разработкой стратегического партнерства. Надеюсь, что мы с ней справились, и уже вскоре отношения между нашими государствами получат новый импульс.

- А как вы в целом оцениваете нынешнее состояние азербайджано-украинских отношений?

- Эти отношения являются стремительно прогрессирующими. После периода правления Виктора Януковича и его действий в отношении Азербайджана в вашей стране было сильно подорвано, если не сказать утрачено, доверие к Украине. К счастью, эти времена - в прошлом, и ныне мы наблюдаем кардинальные, позитивные изменения в отношениях между нашими странами.

В Азербайджане нас встретили тепло, гостеприимно, дружелюбно. В каждой встрече, в ходе каждого разговора чувствовалось желание азербайджанской стороны найти точки соприкосновения как сейчас, так и в будущем. Говоря конкретнее, в ходе встреч в Баку мы увидели новые возможности для сотрудничества с Азербайджанскими железными дорогами. Кроме того, было приятно осознавать, что азербайджанские инвесторы готовы инвестировать в Украину. Мы со своей стороны должны сделать все возможное для того, чтобы инвесторы из Украины вкладывались в Азербайджан, чувствовали себя в этой дружественной стране максимально комфортно.

- Согласны ли Вы с тем, что в Украине крайне мало знают о жизни и реалиях современного Азербайджана?

- К сожалению, нужно признать, что украинское медиа-пространство, мягко говоря, не перенасыщено информацией об Азербайджане. Надеюсь, что поездки украинских депутатов в Азербайджан и азербайджанских депутатов в Украину помогут процессу взаимного узнавания реалий, радостей и проблем в жизни наших стран. Рассуждая же шире, необходима взаимная культурная экспансия, долгая, кропотливая и всесторонняя работа по информированию украинцев о том, что из себя представляют современный, стремительно развивающийся Азербайджан и азербайджанцы, для знакомства с сегодняшней Украиной.

- Это Ваш первый визит в Баку. Какие были ожидания и какова оказалась реальность?

- Вы правы, это был мой первый визит в Баку. Все ожидания накануне визита были связаны с пониманием того, что нам предстоит упорная работа, важные и интересные встречи. Сразу отмечу, что результаты этих встреч превысили ожидания. Но больше всего, конечно же, поразили люди. Бакинцы очень гостеприимны, отзывчивы, искренни и открыто показывали свою любовь к нам, представителям Украины. Это дорогого стоит! Что до того, каким я ожидал увидеть Баку, то никаких особых ожиданий у меня не было. Да, я знал, что Баку - город ветров и огней. Да, я смотрел репортажи из Баку, когда в вашей столице проходил конкурс «Евровидение». Но реально увиденный Баку влюбил в себя с первого взгляда, раз и навсегда. Безусловно, Баку - это кавказский Париж.

- А что именно больше всего Вас удивило, поразило, понравилось в современном облике Баку?

- Все. Начиная от Ичери-шехер, где каждый камень пронизан историей и где снимались многие известные кинофильмы, начиная от «Бриллиантовой руки» и заканчивая «Человеком-амфибией». Очень понравилась Площадь фонтанов, бескрайний и великолепный Приморский бульвар. Понравились величественные башни «Флейм Тауэрс», понравился мерцающий отовсюду миллионами огней зал «Кристалл-холла», где проводился бакинский евросонг. Очень понравились подземные переходы.

В целом, сложилось ощущение, что город является очень комфортным для проживания и являет собой грамотное сочетание истории и современности, прошлого и настоящего.

- Стала ли Вам понятнее боль азербайджанского народа в связи с оккупацией 20% территорий нашей страны со стороны Армении?

- Как же мне не понять боль азербайджанского народа, если точно такая же ситуация происходит с моей страной?! Россия аннексировала украинский Крым, ее кадровые офицеры воюют на Донбассе, она поддерживает сепаратистов. Но я верю, что историческая справедливость будет восстановлена и мы вернем все наши земли. Причем, не те, что были на момент 1991 года, а на момент 1918 года. Достаточно посмотреть на карты того времени, чтобы убедиться в том, что и Азербайджан, и Украина были в тот период куда более крупными по территории государствами.

- Собираетесь ли Вы посетить Азербайджан еще раз, но в качестве туриста, а не политика?

- Один из главных выводов, сделанных мною в ходе первого же дня приезда в Баку, состоял в том, что я хочу приехать сюда еще раз, вместе с семьей. Мы очень любим семейно путешествовать и посетили много самых разных стран мира. И мы обязательно должны увидеть Баку и иные города вашей прекрасной страны. Надеюсь, что эта обзорная поездка состоится уже в конце весны или в начале лета нынешнего года. Уверен, что мы откроем для себя массу прекрасных уголков вашей прекрасной страны.